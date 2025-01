Lopinionista.it - Consulta, Tajani: “Siamo vicini a una soluzione”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Per quanto riguarda la Corte Costituzionale si èad una”. Lo dice il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del consiglio, Antonio, a Tv2000 nel programma ‘Di Bella sul 28’, condotto da Antonio Di Bella, in onda ieri sera.“Non è vero – sostiene– quello che si dice che il problema è Forza Italia, non è assolutamente quello il problema. Si tratta di individuare un candidato indipendente che si aggiunga ad altri tre candidati espressione del Parlamento, cioè che non sia di area né di centrodestra né di centrosinistra e lì si sta lavorando per individuare questo nome, ma certamente non ci sono problemi da parte di Forza Italia che non ha mai posto alcun veto, alcun blocco, poi tanto meno problemi all’interno”.“Al momento opportuno – conclude– faremo il nostro nome e lo individueremo insieme ai leader del centrodestra con i nostri gruppi parlamentari”.