Consigliera di opposizione si dimette. "Troppe zone grigie e compromessi"

Marika Pero, consigliere di minoranza del gruppo “Movimento Mondragone Attiva,” ha rassegnato le sue dimissioni. La decisione, in linea con gli accordi interni al movimento, prevede una rotazione tra gli eletti, permettendo così al primo dei non eletti, Carlo Federico, di subentrare in Assise.