Fanpage.it - Coentrao fermato per commercio illegale di molluschi: l’attività dell’ex giocatore è stata sospesa

Leggi su Fanpage.it

Dopo la carriera da calciatore si era dedicato all'attività ittica, sua vera passione, ma le autorità hanno scoperto oltre una tonnellata diin un magazzino che non avevano nessuna licenza per essere messi in