Cinema, addio al regista David Linch

19.58 E' morto ile sceneggiatoreLynch. Ne dà notizia il sito Usa di Variety, che riporta un post della famiglia sui social. Aveva 78 anni. Il cineasta rivoluzionò ilamericano attraverso una visione artistica oscura e surreale in film come "Blue Velvet" e "Mulholland Drive" Molto noto anche per la serie tv "Twin Peaks", lo scorso annoaveva detto che gli era stato diagnosticato un enfisema.