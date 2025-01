Champions League maschile 2025 volley | tutti i risultati e le classifiche

Leggi su Sportface.it

e ledella Cev2024/di: ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale per rimanere sempre informati. Le migliori squadre d’Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga corsa verso il prestigioso titolo della massima competizione continentale per club. L’Italia scende in campo ancora una volta con tre formazioni: Sir Sicoma Monini Perugia, Allianz Milano e Mint VeroMonza. Di seguito, ledei gironi edella Cevaggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONACALENDARIO STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATELEDEI GIRONIPOOL APGE Projekt Varsavia (POL) 5V-0P-15ptBerlino Recyclings (GER) 4V-1P-12ptGreenyard Maaseik (BEL) 1V-4P-2ptACHLubiana (SLO) 0V-5P-1ptPOOL BOlympiacos Piraeus (GRE) 3V-2P-11ptMint VeroMonza (ITA) 4V-1P-10ptFenerbahce Medicana Istanbul (TUR) 2V-3P-5ptHelios Grizzlys Giesen (GER) 1V-4P-4ptPOOL CAluran CMC Warta Zawiercie (POL) 5V-0P-14ptAllianz Milano (ITA) 4V-1P-12ptKnack Roeselare (BEL) 1V-4P-3ptHypo Tirol Innsbruck (AUT) 0V-5P-1ptPOOL DSir Sicoma Monini Perugia (ITA) 5V-0P-15ptHalkbank Ankara (TUR) 3V-2P-9ptSaint-Nazaire VB Atlantique (FRA) 2V-3P-6ptJihostroj Ceske Budejovice (CZE) 0V-5P-0ptPOOL EJastrzebski Wegiel (POL) 5V-0P-14ptSVG Luneburg (GER) 3V-2P-8ptChaumont VB 52 (FRA) 1V-4P-5ptLevski Sofia (BUL) 1V-4P-3ptIDEI GIRONIPRIMO TURNOMARTEDI’ 12 NOVEMBREBerlino Recyclings-ACHLubiana (Pool A) 3-1 (25-30, 23-25, 26-24, 25-21)PGE Projekt Varsavia-Greenyard Maaseik (Pool A) 3-0 (25-9, 25-17, 25-21)MERCOLEDI’ 13 NOVEMBREHelios Grizzlys Giesen-Fenerbahce Medicana Istanbul (Pool B) 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)Aluron CMC Warta Zawiercie-Hypo Tirol Innsbruck (Pool C) 3-0 (25-21, 25-19, 25-16)Allianz Milano-Knack Roeselare (Pool C) 3-2 (21-25, 21-25, 25-23, 25-22, 16-14)Halkbank Ankara-Saint Nazaire VB Atlantique (Pool D) 2-3 (22-25, 30-28, 25-18, 20-25, 24-26)Sir Sicoma Monini Perugia-Jihostroj Ceske Budejovice (Pool D) 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)SVG Luneburg-Chaumont VB 52 (Pool E) 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 25-19, 15-13)Jastrzebski Wegiel-Levski Sofia (Pool E) 3-0 (25-17, 25-18, 25-17)GIOVEDI’ 14 NOVEMBREMint VeroMonza-Olympiacos Piraeus (Pool B) 3-2 (20-25, 25-20, 26-28, 25-23, 15-8)SECONDO TURNOMARTEDI’ 19 NOVEMBRESaint Nazaire VB Atlantique-Sir Sicoma Monini Perugia (Pool D) 0-3 (17-25, 20-25, 13-25)MERCOLEDI’ 20 NOVEMBREGreenyard Maaseik-Berlin Recyclings (Pool A) 0-3 (16-25 20-25 30-32)Fenerbahce Medicana Istanbul-Mint VeroMonza (Pool B) 0-3 23-25 20-25 23-25Hypo Tirol Innsbruck-Allianz Milano (Pool C) 1-3 (18-25 23-25 25-21 20-25)Olympiacos Piraeus-Helios Grizzlys Giesen (Pool B) 3-1 (25-21 24-26 25-16 26-24)Levski Sofia-SVG Luneburg (Pool E) 1-3 (28-26 15-26 24-26 21-25)Jihostroj Ceske Budojovice-Halkbank Ankara (Pool D) 1-3 (18-25 25-22 22-25 15-25)Chaumont VB 52-Jastrzebski Wegiel (Pool E) 0-3 (23-25 18-25 20-25)GIOVEDI’ 21 NOVEMBREACHLubljana-PGE Project Varsavia (Pool A) 1-3 (21-25, 19-25, 26-24, 17-25)Knack Roeselare-Aluran CMC Warta Zawiercie (Pool C) 0-3 (17-25, 23-25, 23-25)TERZO TURNOMARTEDI’ 3 DICEMBREPGE Projekt Varsavia-Berlino Recyclings (Pool A) 3-0 (25-22, 25-21, 25-22)Helios Grizzlys Giesen-Mint VeroMonza (Pool B) 2-3 (16-25, 25-22, 22-25, 25-21, 9-15)Allianz Milano-Aluron CMC Warta Zawiercie (Pool C) 2-3 (25-17, 20-25, 24-26, 25-19, 12-15)MERCOLEDI’ 4 DICEMBREACHLubiana-Greenyard Maaseik (Pool A) 2-3 (21-25, 25-22, 25-19, 25-27, 9-15)Hypo Tirol Innsbruck-Knack Roeselare (Pool C) 2-3 (25-21, 25-23, 27-29, 16-25, 10-15)Halkbank Ankara-Sir Sicoma Monini Perugia (Pool D) 0-3 (20-25 27-29 23-25)SVG Luneburg-Jastrzebski Wegiel (Pool E) 1-3 (26-24, 19-25, 19-25, 23-25)Jihostroj Ceske Budejovice-Saint Nazaire VB Atlantique (Pool D) 1-3 (23-25, 21-25, 25-18, 17-25)Levski Sofia-Chaumont VB 52 (Pool E) 3-2 (22-25, 21-25, 26-24, 25-19, 15-12)GIOVEDI’ 5 DICEMBREOlympiacos Piraeus-Fenerbahce Medicana Istanbul (Pool B) 2-3 (25-16, 14-25, 19-25, 37-35, 8-15)QUARTO TURNOMARTEDI’ 17 DICEMBREMint VeroMonza – Fenerbahce Medicana Istanbul (Pool B) 3-1 (25-23, 25-21, 23-25, 25-20)PGE Projekt Varsavia-ACHLubiana (Pool A) 3-0 (25-23, 25-13, 25-17)MERCOLEDI’ 18 DICEMBREHalkbank Ankara-Jihostroj Ceske Budejovice (Pool D) 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)Aluron CMC Warta Zawiercie-Knack Roeselare (Pool C) 3-0 (25-20, 25-19, 25-18)SVG Luneburg-Levski Sofia (Pool E) 3-0 (25-22, 28-26, 25-22)Allianz Milano-Hypo Tirol Innsbruck (Pool C) 3-0 (25-19, 32-30, 26-24)Berlino Recyclings-Greenyard Maaseik (Pool A) 3-1 (25-12, 21-25, 25-22, 25-19)Helios Grizzlys Giesen-Olympiacos Piraeus (Pool B) 0-3 (20-25, 23-25, 19-25)Jastrzebski Wegiel-Chaumont VB 52 (Pool E) 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, 32-30)GIOVEDI’ 19 DICEMBRESir Sicoma Monini Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique (Pool D) 3-0 (25-21, 25-23, 25-23)QUINTO TURNOMARTEDI’ 14 GENNAIOHypo Tirol Innsbruck-Aluron CMC Warta Zawiercie 0-3 (30-32, 13-25, 14-25)MERCOLEDI’ 15 GENNAIOFenerbahce Medicana Istanbul-Helios Grizzlys Giesen (Pool B) 1-3 (30-28, 23-25, 25.