Perugiatoday.it - Champions League, la Sir porta a termine la missione: 3-0 al Budejovice e quarti conquistati

Leggi su Perugiatoday.it

Ripartire dopo una sconfitta, e soprattutto in seguito a quando accaduto come contorno di essa, non sarebbe stato facile per nessuno, ma la Sir Sicoma Monini Perugia ha dimostrato di essere più che mai forte.Già, perchè con l'unità e la compattezza si superano i momenti difficili, che anche.