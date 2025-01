Monzatoday.it - Cede il manto stradale a Lentate sul Seveso: intervento urgente per sistemare un tratto del collettore fognario

Undelha ceduto e in strada si è aperta una buca. E' successo asule in seguito alla segnalazione pervenuta dall’Ufficio tecnico, il Gruppo CAP si è attivato per risolvere la problematica.Il cedimento delstrada è avvenuto in via 24 Maggio.