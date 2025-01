Periodicodaily.com - Cecilia Sala: Musk sarebbe intervenuto con Teheran per il rilascio della giornalista

Leggi su Periodicodaily.com

Elonconper il. Ad affermarlo è il New York Times. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano smentisce.conIl New York Times ha riferito chestata liberata dal carcere di Evin in Iran grazie anche .