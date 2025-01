Ilgiorno.it - Cavo Crocettone, riapre il ponte. Spese a carico del Comune

Sarà riaperto a breve ilsulin territorio di Palestro, quello che rappresenta la porta di accesso della Via Francigena al territorio della Lomellina. Ad accollarsi leper la sistemazione delè stata l’amministrazione comunale del centro lomellino al confine con il Piemonte, guidata dal sindaco Paola Franzo. La necessità di completare l’opera ha spinto la ditta incaricata dei lavori a non sospendere l’attività durante il periodo delle festività. Ilera rimasto danneggiato quattro anni fa dall’imponente esondazione del corso d’acqua che lo aveva reso impraticabile tanto che il sindaco, nel gennaio di due anni fa, aveva firmato un’ordinanza con la quale vietava il transito di mezzi e persone sul. In quel periodo la precedente amministrazione e l’associazione Est Sesia, che aveva realizzato la struttura nel 2009, avevano intrapreso un braccio di ferro che aveva portato proprio l’associazione ad impugnare l’ordinanza firmata dall’allora primo cittadino Giuseppe Cirronis davanti al Tar della Lombardia che aveva accolto la richiesta ritenendola illegittima.