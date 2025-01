Impresaitaliana.net - Caso Enci, Carmen Di Lauro: “Intervenga il Ministro Lollobrigida”

Leggi su Impresaitaliana.net

di, deputata del Movimento 5 Stelle, ha partecipato alla conferenza stampa organizzata dall’onorevole Caramiello per denunciare quanto sta emergendo sulL’inchiesta di Report condotta da Giulia Innocenzi su l’, ente cinofilo italiano, sta facendo discutere ed il Movimento 5 Stelle, con Alessandro Caramiello, ha organizzato una conferenza stampa sula cui ha partecipato anche la deputata M5Sdiche ha subito espresso fermamente la sua indignazione su quanto sta emergendo dall’inchiesta chiedendo “una seria e concreta presa di posizione da parte del”.Doping, selezione per migliorare la razza a scapito della salute dei cani ed ipotesi di infiltrazione mafiosa. Di questo si è discusso alla conferenza stampa organizzata da M5S per far luce sull’