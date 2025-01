Ilpiacenza.it - Casalasco acquisisce la gamma “Knorr-Tomago al gusto”

Leggi su Ilpiacenza.it

Nuova acquisizione per. Il gruppo, uno dei principali operatori a livello mondiale nella produzione e trasformazione del pomodoro da industria, ha acquistato da Unilever la notatedesca di sughi per pasta “-Tomato al”. L'accordo per il passaggio di proprietà della