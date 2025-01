Calcionews24.com - Calciomercato Sampdoria, non solo Niang: vicini Barba e Valoti

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sulle mosse didella, con le trattative per gli arrivi didalla Serie A. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Secolo XIX, lasembra essere scatenata in questodi gennaio. Dopo aver chiuso per l’arrivo di M’Bayea parametro zero, i blucerchiati .