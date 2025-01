Sport.quotidiano.net - Calciomercato Pisa, incursione nerazzurra per Markus Solbakken

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 gennaio 2025 - Ilè vicino a un colpo di mercato con l’arrivo di, centrocampista norvegese classe 2004 attualmente allo Sparta Praga. Nonostante una stagione positiva con 13 presenze, un gol e un assist, oltre a quattro apparizioni in Champions League,potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto per 2,2 milioni di euro. Il giocatore, seguito dalgià dal 2023, è considerato l'ideale per rafforzare il centrocampo, grazie alla sua capacità di impostare il gioco e recuperare palloni. Cresciuto nell’Hamarkameratene, con esperienze al Staebek e al Viking, ha collezionato quasi 200 presenze in competizioni norvegesi e ha partecipato all’Europeo Under 21. L’operazione punta a rilanciare il talento, replicando altre operazioni riuscite del, come quelle di Moreo e Meister.