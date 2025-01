Calcionews24.com - Calciomercato Monza, suggestione Okafor per rinforzare l’attacco: la posizione dello svizzero

Leggi su Calcionews24.com

: i brianzoli parlano con i rossoneri, ma laè tiepida Come riportato da Sky Sport ilpotrebbe affondare un colpo sulcon il Milan per Noah. Dopo il mancato trasferimento dell’attaccante rossonero al Lipsia, i brianzoli si sono fatti avanti per dare un’opzione al Milan .