Calciomercato Gagliano lascia il Cerignola | è un nuovo giocatore del Rimini

Secondo movimento in uscita per l'Audace, che ha ufficializzato la cessione di Lucaal. L'attaccante classe 2000 si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha esordito in serie A con la maglia rossoblu.