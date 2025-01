Sport.quotidiano.net - Calcio Prima Categoria. Dipo Vimercatese mette la quinta. All’ultimo minuto Monviso si inchina

Dall’arrivo di Michele Forcisi in panchina non ha mai perso, anzi ha sempre vinto. Cinque partite e cinque vittorie per lanel girone M diche da “cenerentola“ si è trasformata in un mese e mezzo nell’anti La Dominante, capolista indiscussa del campionato. Ha quasi del sensazionale la risalita dellache da 12esima, quindi in piena zona playout, oggi è addirittura seconda. I monzesi però, ad ora, sembrano irraggiungibili al primo posto, forti di otto punti di vantaggio. Ma con un ritmo del genere niente è impossibile per l’undici di Forcisi che domenica ha battuto il Monvico 4-3 dopo 90’ combattutissimi ed essere andato sotto per ben tre volte. Il gol vittoria è arrivato a undalla fine grazie a Pinessi. "Domenica è stata una partita difficile, contro un buon avversario, ma i ragazzi hanno messo il cuore per ribaltare la partita e segnare due gol negli ultimi minuti.