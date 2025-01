Ilgiorno.it - Brucia l’isola ecologica. Il sospetto: un mozzicone buttato

Leggi su Ilgiorno.it

A fuoco ramaglie in piazzolamartedì intorno alle 20.30 ad Agnadello. "Forse per undi sigaretta gettato da qualcuno - riferisce il sindaco Stefano Samarati – le ramaglie hanno preso fuoco. Una residente, che stava passeggiando, ha notato le fiamme, mi ha avvisato e ho dato l’allarme. Sono arrivati i vigili del fuoco di Crema e una pattuglia dei carabinieri di Vailate". L’intervento dei vigili del fuoco di Crema è durato pochi minuti. I pompieri non escludono che si sia trattato di un incendio accidentale, scaturito dalla fermentazione di un po’ di erba verde e umida. P.G.R.