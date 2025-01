Oasport.it - Brignone lancia un segnale nella prova di discesa a Cortina. Seconda Goggia, cade Vonn

Ottimo inizio dell’Italia nel fine settimana did’Ampezzo valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. La primadelladisputata sulla Olympia delle Tofane, infatti, ha visto ben tre azzurre ai primi 3 posti e, più nel complesso, 5 nelle prime 10.Il miglior tempo di questo primo allenamento sulla pista della “Perla delle Dolomiti” lo ha fissato Federica. La valdostana ha confermato il suo ottimo momento di forma chiudendo in 1:36.47 con appena 5 centesimi di vantaggio su Sofiache ha dimostrato di volersi mettere alle spalle la doppia uscita di St. Anton. Terza posizione a 65 centesimi per una rediviva Nadia Delago.Quarta posizione a 77 centesimi per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, mentre è quinta la francese Laura Gauche a 80. Sesta posizione per la svizzera Lara Gut-Behrami a 90 centesimi dalla vetta, quindi è settima l’austriaca Mirjam Puchner a 1.