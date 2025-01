Perugiatoday.it - Botte, occhiali spaccati e telefonate moleste, la lite tra marito e moglie finisce in tribunale

hanno smesso di amarsi e si confrontano solo in aula come imputati e parte offesa nell’ambito di due procedimenti per percosse, lesioni e danneggiamenti.L’imputata, una signora di 60 anni difesa dell’avvocato Eugenio Zaganelli, è accusata di aver percosso “il proprio..