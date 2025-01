Forlitoday.it - Bimbo sottratto dalla madre, il caso di Brando finisce in Senato: "Come lui ci sono 50 bambini italiani ogni anno"

"Nel 2020 Rubens Gardelli si sposa in Guatemala, dopo poche ore i novelli coniugi si trasferiscono a Forlì. Dopo due anni nascema la coppia non va più d'accordo, lei scappa in Guatemala portando via il figlio con sé. Ad oggi Rubens non vede più suo figlio neanche in video chiamata" queste.