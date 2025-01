Today.it - Bimbo di 2 anni lascia mamma fuori casa: carabinieri salvano lui e la sorellina neonata da un incendio

Ha chiuso senza volerlo sua madre. Ne stava per nascere uncon conseguenze disastrose. È successo lo scorso 12 gennaio a Travagliato, in provincia di Brescia. Undi due, accidentalmente, hatodall'appartamento sua madre: la donna era uscita in giardino.