Biliardo / Ripresi tutti i campionati regionali e provinciali

Sui biliardi del Circolo CIGNO a Moie 14° Trofeo Cigno Moie e 3° Memorial Scortichini – Brutti vinto dalla coppia di casa Possanzini Sauro e Liguori Giovanni VALLESINA 16 gennaio 2025 – Nel week end della scorsa settimana sonodi, specialità boccette,.Nel periodo di sosta, a Moie, nei locali del Cigno, si è disputawto il 14° Trofeo Cigno Moie e 3° Memorial Scortichini – Brutti. Molte le coppie in gara. Il trofeo è stato vinto dalla coppia Possanzini Sauro di Moie insieme a Liguori Giovanni di Magione ma che milita nella squadra del Cigno1 (serie A). PASSION JESIla squadra del Passion Jesi in garaIl PASSION 1 (serie A1) ha pareggiato 3 a 3 in casa con San Severino 1. Vincono Bellavita (100-71), Galiandro (100-94) e la coppia Giacchini/Bassi (80-77).