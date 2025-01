Iltempo.it - Biden: “Negli Usa sta prendendo forma una pericolosa oligarchia”

(Agenzia Vista) Usa, 16 gennaio 2025 "Oggi, in Usa staun'composta da estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia letteralmente l'intera democrazia, i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali. La verità è soffocata da bugie raccontate per il potere e per il profitto". Così Joenel suo ultimo discorso alla Nazione. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev