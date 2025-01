Ben Gvir | se ok a tregua ci dimettiamo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.12 "Se l'accordo sul rilascio dei rapiti sarà approvato, ci dimetteremo e non faremo più parte del governo". Così il ministro della Sicurezza naziozionale e leader dell'estrema destra, Ben, contrario all'accordo tra Israele e Hamas per laa Gaza. "Ritorneremo a far parte dell'esecutivo se la guerra a Gaza riprenderà", ha aggiunto. La decisione del governo di Israele sull'accordo potrebbe slittare a sabato, secondo alcuni media.