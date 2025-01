Ilgiorno.it - Bazar della droga in casa. Frontaliere in manette

Un uomo di 34 anni,, incensurato, di Arcisate è stato arrestato dagli uominiGuardia di Finanza del Gaggiolo nell’ambito di un’attività investigativa che riguarderebbe un giro di spaccio nell’Alto Varesotto. I finanzieri hanno trovatonascosta nell’auto, quindi hanno perquisito l’abitazione del trentaquattrenne trovando sistemati in un cassettocamera 60 grammi di hashish, meno di un grammo di cocaina e alcune pastiglie di ecstasy oltre a un bilancino di precisione. Per l’uomo sono scattate le. Nella giornata di martedì è comparso per l’udienza di convalida, al giudice ha spiegato che laera per uso personale, in funzione di “divertimenti” serali. Il giudice ha convalidato l’arresto con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.