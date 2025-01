Sport.quotidiano.net - Battistini e Bolpin portano un carico di energia

Vencato 5 (in 5’ una persa, un assist). Non fa valere la legge dell’ex. Contro quelli che fino a poco fare erano i suoi compagni di squadra si vede poco in campo, ma fa anche poco. Aradori 6,5 (in 28’ 2/3 da due, 1/5 da tre, 5/6 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist). Discreto apporto offensivo nella terza frazione di gioco quando c’è da respingere il tentativo di rimonta dei lombardi.7,5 (in 20’ 6/8 da due, 0/1 da tre, 9 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse). Tra i più brillanti, lotta, prende tanti rimbalzi e segna, si dovrebbe disciplinare, ma ci mette tantissima7 (in 30’ 4/5 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Un eccellente sprazzo nel primo quarto, un altrettanto importante nella quarta frazione di gioco, mentre difensivamente poi è sempre il solito ottimo mastino.