Oasport.it - Basket femminile, Venezia non segna, perde con Saragozza e dice addio ai playoff di Eurolega

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa al Taliercio la sfida valevole per la terza giornata della seconda fase dell’die in campo sono scese la Reyere il Casademont Zaragoza. Un match decisivo per entrambe le formazioni, con le venete obbligate a vincere e ribaltare il -9 della gara di andata per potersi ancora giocarsi tutto contro il Fenerbahce nell’ultimo turno. Partono forti le spagnole, che nei primi minuti alzano un muro in difesa e dopo il canestro d’avvio di Matilde Villa mettono un parziale di 0-9 in 4’ di gioco.che va sul 4-11, ma qui sono le spagnole a bloccarsi in attacco, mentre lentamenteinizia a trovare la via del canestro per ricucire il gap e andare al primo stop sul 10-11, in un quarto da basse percentuali.Scenario simile anche nel secondo quarto, con ancora una volta le ospiti che imbrigliano l’attacco veneto e con un altro parziale di 0-9 riallungano fino al +11.