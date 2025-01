Ilgiorno.it - Avvocato di professione con l’hobby del teatro

dicondi attrice di, Imma Sannino si mette in gioco con i "Batacc d’Insac" a favore dell’associazione "Casa delle donne di Treviglio". In scena la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo "Non ti Pago", rivista in dialetto inzaghese come "Ta paghi no". Originaria della Campania, la Sannino è chiamata a sciorinare il suo dialetto napoletano, nell’unica parte in scena che esula dai dialoghi dialettali inzaghese. L’incasso della rappresentazione teatrale in scena domenica all’auditorium comunale di Calvenzano, nella bergamasca, alle 15.30, sarà devoluto alla Casa delle donne. S.D.