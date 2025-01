Avellinotoday.it - Avellino-Palumbo verso la fumata bianca, Aiello batte un altro colpo. Per Liotti c'è il Trapani, in cinque su Tribuzzi

Leggi su Avellinotoday.it

Continua la preparazione dell’in vista della sfida contro la Cavese, in programma sabato pomeriggio allo Stadio Partenio-Lombardi e valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Mister Raffaele Biancolino ritrova Rocca e Sounas a metà campo, ma dovrà valutare fino alla.