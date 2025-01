Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, tutto facile per Jasmine Paolini: batte Zarazua. Ma l’azzurra confessa: “Ero nervosa, per me era la prima volta”

Prosegue l’di, vincitrice in due set del match valido per il secondo turno giocato contro la messicana numero 70 del mondo Renata. Il punteggio finale recita 6-2, 6-3 in favore dell’italiana che affronterà ora l’ucraina Elina Svitolina (numero 27 del ranking) uscita vincitrice in due set dalla partita contro l’americana Caroline Delohide: “Sarà dura, gioca bene ed è una grande campionessa, darò il 100% e spero di divertimi”, ha dichiarato.Dopo una partenza con il freno a mano tirato, la finalista di Roland Garros e Wimbledon ha alzato il livello, dominando il primo parziale. Un passaggio a vuoto nel secondo non ha creato ripercussioni:si è ripresa nel momento più importante ottenendo unavittoria in due set. Ma è stata la stessa tennista azzurra, numero 4 al mondo, are a fine match di aver avuto invece delle difficoltà: “E’ sembrata molto lunga, forse ero, era lache giocavo su questo campo fantastico.