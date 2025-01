Agi.it - Australian Open: Sinner batte Schoolkate in 4 set

Leggi su Agi.it

AGI - Janniksi è qualificato per il terzo turno deglibattendo in rimonta l'o wild card Tristan Schoolkate in quattro set, 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, in due ore e 45 minuti. La novità è che il numero uno del mondo ha concesso un set, cosa che non gli capitava dal 6 ottobre scorso, ai Masters 1000 di Shanghai. Oraaffronterà lo statunitense Marcos Giron, che ha sconfitto in 5 set Etcheverry.