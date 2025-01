Agi.it - Australian Open: Sinner batte Schoolkate in 4 set

AGI - Janniksi è qualificato per il terzo turno deglibattendo in rimonta l'o wild card Tristan Schoolkate in quattro set, 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, in due ore e 45 minuti. La novità è che il numero uno del mondo ha concesso un set, cosa che non gli capitava dal 6 ottobre scorso, ai Masters 1000 di Shanghai. "Sono molto felice della mia prestazione, non do le cose per scontate e questo devo fare anche nel prossimo turno": ha dichiaratoaugurandosi di giocare "un altro grande torneo". "All'inizio serviva bene e giocava molto meglio di me", ha ammesso l'azzurro, "c'è stata anche una bellissima atmosfera da parte del pubblico. In tutti i tornei può capitare di trovare un giocatore del genere, devi sempre essere presente che sia secondo o terzo turno, posso migliorare, ho avuto anche qualche difficoltà con il vento, ma è sempre meglio giocare qui che nei campi esterni che sono ancora più esposti".