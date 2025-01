Feedpress.me - Australian Open: Sinner batte Schoolkate e passa al terzo turno

Leggi su Feedpress.me

Jannikapproda aldegli. Qualche sofferenza di troppo per il numero uno del mondo e del seeding, campione in carica a Melbourne, che concede un set alla wildcard locale Tristan, numero 173 Atp, prima di imporsi per 4-6 6-4 6-1 6-3 dopo due ore e 46 minuti di gioco. Prossimo rivale lo statunitense Marcos Giron, numero 46 del ranking, che ha eliminato l’argentino.