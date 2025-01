Lapresse.it - Australian Open 2025, Paolini batte Zarazua e va al terzo turno

Leggi su Lapresse.it

Prosegue l’di Jasmine, vincitrice in due set del match valido per il secondogiocato contro la messicana n.70 del mondo Renata. 6-2 6-3 il punteggio finale in favore della quarta testa di serie del seeding, che affronterà ora l’ucraina Elina Svitolina (n.27 del ranking) che in due set ha battuto l’americana Caroline Delohide.