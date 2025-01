Sport.quotidiano.net - Australian Open 2025: è grande Sonego, battuto il baby fenomeno Fonseca. Avanza Musetti. Berrettini è fuori

Melbourne, 16 gennaio– Due italianino, uno esce. In attesa di Jannik Sinner, l’Italia manda due giocatori al terzo turno deglie sono Lorenzoe Lorenzo, capaci di battere due ostici come Denis Shapovalov e Joao, mentre è stato eliminato Matteo, sconfitto ancora una volta da Rune e sprecone nel tie break del quarto set che avrebbe potuto trascinare la partita al quinto. Il danese si conferma una specie di bestia nera.L’ostico Holger Rune si conferma tale con gli italiani, soprattutto con Matteo. Il danese si è qualifica al terzo turno deglibattendo l’azzurro in quattro set per 7-6 2-6 6-3 7-6. Peccato per, che può lamentare un tiebreak del quarto sprecato. Partita comunque difficile per Matteo, poco incisivo nel tie break del primo set, ma comunque in ripresa nel secondo parziale con il break in apertura per indirizzare il set fino al 6-2.