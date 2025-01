Riminitoday.it - Attivato un nuovo punto prelievi: operativo tre mattine a settimana, come prenotare

Leggi su Riminitoday.it

Un ulteriore passo concreto sulla strada di un’assistenza sempre più di prossimità. Il 2025 si apre con l’attivazione di unvenosi a Misano Adriatico, in una struttura accreditata (in via della Repubblica 22). Il servizio è, con accesso solo su prenotazione, effettuata.