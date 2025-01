Infobetting.com - Atalanta-Napoli (sabato 18 gennaio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

E’ undi big match che possono condizionare la parte alta della classifica in serie A esi sfidano al Gewiss Stadium subito dopo la fine della gara tra Juve e Milan. Di là si gioca per recuperare posizioni in ottica Champions League, di qua potrebbe esserci una fetta di scudetto .InfoBetting: Scommesse Sportive e