Atalanta | i 70 anni del co owner Stephen Pagliuca trionfatore con la Dea e i Celtics

Bergamo, 16 gennaio 2025 – Settanta candeline sulla torta per mistere settantadue milioni investiti per aumentare il capitale societario nerazzurro. E’ stato un inizio di gennaio intenso per il costatunitense dell’. La settimana scorsa la cordata americana, che dal febbraio 2022 controlla la quota di maggioranza del club bergamasco, ha contribuito con 67 milioni ai 72 complessivi di ricapitalizzazione che consentiranno nei prossimi mesi nuovi investimenti infrastrutturali per sviluppare e potenziare ulteriormente il centro sportivo di Zingonia, cuore pulsante quotidiano delle attività sportive della prima squadra e del prolifico settore giovanile. E oggi un compleanno a cifra tonda per il finanziere di New York, classe 1955, ex giocatore di basket di alto livello, avendo vestito la canotta dei Blue Devils della Duke University a metà‘settanta nella NCAA, negliin cui si laureava in Business&Administration prima di inizia la sua avventura nella finanza, nel settore fondi di investimento e quella da dirigente sportivo.