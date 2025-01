Anteprima24.it - Atalanta, Gasperini punta al recupero di Cuadrado per la sfida col Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoJuanha solo l’allenamento di venerdì a disposizione per tornare in gruppo e tra i convocati dell’in vista della partita di sabato col. Per l’esterno, che per la lesione al bicipite femorale destro ha saltato la semifinale di Supercoppa Italiana con l’Inter, l’Udinese e la Juventus, il rientro dovrebbe comunque essere il 21 gennaio in Champions con lo Sturm Graz o il 25 a Como.Nessun problema, invece, per Giorgio Scalvini, sostituito all’81’ martedì coi bianconeri per una contusione al ginocchio sinistro. Il difensore sarà titolare obbligato in difesa con Hien e Djimsiti a causa della squalifica di Kolasinac, mentre sulle fasce Bellanova è favorito su Zappacosta con Ruggeri a sinistra.Davanti, col rientro programmato a febbraio di Scamacca, che sta aumentando l’intensità del lavoro individuale in campo, ballottaggio a tre fra De Ketelaere e Lookman, titolari contro la Juventus, e il subentrato Retegui, autore del pari dopo 3 partite saltate per la lesione al retto femorale sinistro.