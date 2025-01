Anteprima24.it - ‘Apocalisse in riva al mare’, lo scrittore Carlo Prozzo tra cinema e poesia

Tempo di lettura: 3 minutiC’è chi reputa il mare un luogo di evasione, chi lo sfondo ideale per meditare. Poi c’è, che nel mare ha trovato un universo poetico e visionario in cui immergersi, restituendolo poi al pubblico attraverso parole e immagini. Con un curriculum che farebbe invidia ai più ambiziosi – laurea in legge alla Milano-Bicocca, una specializzazione ad Harvard e non solo – il giovane beneventano ha deciso di rispondere al richiamo dell’arte, e tornato nella sua città natale, si è tuffato nel mondo del, adoperandosi come docente di scrittura creativa, dedicandosi alla sceneggiatura, alla regia – ottenendo vari riconoscimenti tra cui il Premio Internazionale Flaiano, il Rome Prisma Film Awards e il Mosaico Long Take – e, più recentemente, come poeta. La sua raccolta di liriche, “Apocalisse inal mare”, pubblicata due settimane fa, è la testimonianza di un legame profondo con il mare e con la scrittura, nato quasi per gioco e trasformatosi in un progetto che unisce introspezione e creatività.