Ilrestodelcarlino.it - Aperto il bando per il contributo affitti 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ilper ilaffitto. "Questa misura, frutto di un impegno costante e concreto da parte dell’Amministrazione Comunale, rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia per contrastare le crescenti difficoltà economiche che affliggono molte famiglie senigalliesi. Il caro, infatti, rappresenta una sfida significativa, che rischia di mettere a repentaglio il diritto fondamentale ad una casa dignitosa – spiega l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Petetta - Chiediamo però ai cittadini di leggere attentamente ilper assicurarsi di soddisfare i requisiti e di presentare tutta la documentazione necessaria. Le domande possono essere presentate fino al 28 febbraio 2024 presso lo Sportello Territoriale Sociale dell’Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", sito a Senigallia in via F.