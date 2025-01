Aperto a Saronno il Centro per la famiglia, riferimento anche per Caronno, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo

Leggi su Ilnotiziario.net

È operativo da dicembre il “Per la”, un progetto nato per rispondere ai bisogni delle famiglie in un luogo dedicato al sostegno e alla crescita della nostra comunità. Il, situato temporaneamente in via San Giacomo 6/8 ae che troverà la sua collocazione definitiva presso il piano terra dell’edificio denominato X2 .