Lanazione.it - Anima Firenze, un weekend di benessere all'Ippodromo del Visarno

Leggi su Lanazione.it

, 16 gennaio 2025 - Si parlerà di ScalarPrana Therapy e Genesa, Akasha e trattamenti energetici. E poi, suoni di luce, bagni di suono, monocorda armonico, laboratori per bambini, workshop e tanti altri eventi per “”, la due giorni dedicata a, consapevolezza ed equilibrio in programma sabato 18 e domenica 19 gennaio all’delCesare Meli a. “” mira a offrire un'esperienza immersiva per nutrire corpo, mente e spirito, in cerca dell'armonia interiore. Tantissime le attività con esperti del settore cui il pubblico potrà partecipare. A dare il via alla kermesse sarà, sabato alle ore 11, il “Rituale dei 4 elementi” condotto da Patrizia Lo Bracco. Tra le proposte, Emanuele Ciro ci inviterà a sperimentare i campi energetici emessi dalla Genesa, mentre Elena Sassetti ci condurrà all’ascolto dell’sui registri akashici.