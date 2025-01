Ilrestodelcarlino.it - Ancona è capitale del "sitting volley"

, cioè pallavolo giocata seduti per terra, come strumento di inclusione e di partecipazione soprattutto per i più giovani, da diffondere nelle scuole e nelle società sportive del territorio. Circa un anno faaveva ospitato le finali di Coppa Italia, ora si candida come città promotrice della nuova disciplina sportiva che mette sedute a fianco, a giocare sotto rete, persone con disabilità e altre che non ne hanno affatto. L’iniziativa del Comune die della Regione Marche si chiama "Ragazzi di classe", progetto inclusivo destinato alle scuole, che si propone di sensibilizzare gli studenti delle scuole cittadine sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità attraverso la pratica di questa disciplina paralimpica. Con il contributo della Regione Marche e grazie alla collaborazione dell’ufficio scolastico regionale, la società Scuola di Pallavolo Fermana ha potuto organizzare una serie di lezioni in palestra per sviluppare nei ragazzi un approccio alternativo allo sport, proprio in direzione dell’inclusione sociale.