Fanpage.it - Almeno 50 migranti morti al largo delle Canarie, Ong: “Tredici giorni in mare, soccorsi mai arrivati”

Leggi su Fanpage.it

50 persone sono morte in un naufragio avvenuto aldel Marocco: il barcone trasportava 86 personedirette alle. L'imbarcazione sarebbe rimasta per trediciinprima di ricevere aiuto. Sulla rotta per lelo scorso anno sono morte quasi 10mila persone.