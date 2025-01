Brindisireport.it - Allagamenti, al via il ripristino degli impianti idrici nel Brindisino

Leggi su Brindisireport.it

SAN MICHELE SALENTINO/CEGLIE MESSAPICA - Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito duramente il territorionei giorni scorsi, diverse amministrazioni comunali si sono attivate per far fronte ai danni causati dalle intense precipitazioni, con interventi die messa in sicurezza.