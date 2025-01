Messinatoday.it - Alì Terme, l'acqua torna potabile

Leggi su Messinatoday.it

Si puòre a utilizzare l'pubblica nel comune di Alì. E' stato revocato il divieto temporaneo di utilizzare l'distribuita dal serbatoio comunale e dalle fontane pubbliche per scopi potabili. E' quanto stabilisce l'ordinanza sidacale n.12 del 15 gennaio. Per la non.