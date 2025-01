Quotidiano.net - Alberto Trentini, la madre: “Siamo angosciati, è un figlio speciale”

Leggi su Quotidiano.net

Caracas, 15 gennaio 2025 – “Un ostaggio, una pedina di un gioco più grosso”. Non ci sono ancora notizie die la famiglia è disperata e pensa al trattamento avuto da Cecilia Sala. Il quarantacinquenne veneziano cooperante della Ong Humanity & Inclusion dal 15 novembre è in mano alle autorità venezuelane, recluso in carcere dal Controspionaggio militare con accuse che al momento non sono state formulate. Il Governo italiano, dopo la denuncia dei genitori e un’interrogazione del Pd, ha fatto i primi passi. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha convocato ieri mattina l’incaricato d’affari dell’ambasciata di Caracas a Roma per protestare “con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano e per contestare l’espulsione di tre nostri diplomatici”, avvenuta assieme a colleghi di Francia e Paesi Bassi (e per tutti si è mossa l’Unione Europea) con la giustificazione che Maduro vuole ridurre il personale straniero nel suo Paese.