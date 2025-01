Al via la seconda edizione del concorso nazionale Da uno sguardo | film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne BANDO

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Cultura bandiscono, per l’anno scolastico 2024/2025, ladel“Da unodila”.L'articolo Al via ladel“Da unodila”.