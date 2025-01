Feedpress.me - Agrigento Capitale della Cultura, interrogazione all'Ars. Mazzarino candidata per il 2027

«Quella che doveva essere una ribalta pere per la Sicilia rischia di trasformarsi in un harakiri, dal momento che la 'italiana' fa parlare di sé quasi soltanto in negativo tra strutture inadeguate, conferenze stampa flop e cartelli stradali pieni di strafalcioni». Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars primo firmatario, insieme con gli altri deputati.